Meloni | taglio tasse senza precedenti | polemiche incomprensibili

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il governo celebra il Primo maggio "con i fatti e non con le parole" e di fronte al "più importantedellesul lavoro degli ultimi decenni", di cui "vado profondamente fiera", "davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta". Giorgiautilizza un messaggio video (registrato apparentemente prima del Consiglio dei ministri) per rivendicare i provvedimenti approvati oggi dal governo e respingere al mittente le critiche di sindacati e opposizioni. "Nel giorno della festa dei lavoratori - esordisce - il governo sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione". Non dunque una "offesa" alla festa, anzi, dice "io sono fiera che il governo abbia scelto di celebrare il primo maggio con i fatti e non con le parole".Il ...

Per il Primo Maggio laha organizzato una sceneggiata che costerà cara ai lavoratori già ... insulti e bandiere bruciate), dalla Lega e dal centrodestra al governodi tasse e aumento ...Roma, 01 maggio 2023 'Ildel cuneo porterà fino a 100 euro in busta paga in un momento come questo in cui c'è l ... Lo afferma la premier Giorgiain un video....di 4 punti e questo si somma a quello che avevamo già fatto in legge di bilancio abbiamo un... Lo afferma in un video la premier Giorgia. Chigi

Primo Maggio, diretta - Cdm approva il decreto Lavoro, Meloni: "Fiera del taglio del cuneo". Conte: "Il governo torna al ... Il Fatto Quotidiano

Il premier risponde ai sindacati che criticano le misure contenute nel decreto lavoro varato proprio il Primo Maggio: "Oggi"tagliamo il cuneo fiscale di 4 punti e questo si somma a quello che avevamo ...AGI/Vista - "Abbiamo liberato un tesoretto da 4 miliardi grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti ed oggi lo destiniamo al più importante taglio delle tasse degli ultimi d ...