Meloni silenzia la sinistra | aumenti in busta paga e c' è chi polemizza | VIDEO

(Di lunedì 1 maggio 2023) Giorgiain unpostato su Facebook (con finale a sorpresa...) spiega i provvedimento contenuti dal decreto Lavoro varato dal Cdm oggi lunedì prima maggio, e risponde alle polemiche die sindacati per la scelta della data simbolica. "Nel giorno della festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una serie molto articolata di provvedimenti, ma il più importante è relativo al taglio delle tasse sul lavoro", afferma la premier in unpubblicato sui social. Grazie a un tesoretto di 4 miliardi dovuto al "coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, penso ad esempio al Superbonus" e "alla questione delle accise", il governo applica il "più importante ...

Ma anche per aiutare le nazioni di provenienza a svilupparsi e su questo Giorgia, in pochi ... Il neo - sindacole fanfare Pd: perché ho vinto A replicare sulla vicenda è lo stesso ...Ma anche per aiutare le nazioni di provenienza a svilupparsi e su questo Giorgia, in pochi ... Il neo - sindacole fanfare Pd: perché ho vinto A replicare sulla vicenda è lo stesso ...

Arianna Meloni rompe il silenzio sulla vignetta choc: il duro sfogo Liberoquotidiano.it

La vignetta del Fatto quotidiano su Arianna Meloni è "vo-mi-te-vo-le". La deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli torna ...