(Di lunedì 1 maggio 2023) “Neldel, ildie dare risposte a coloro che legittimamente aspirano a cambiare la loro posizione e lo facciamo con una serie di provvedimenti articolati, il più importante tra tutti è il taglio delle tasse sul”: lo afferma la presidente del Consiglio Giorgiain un video apparso sui social in cui commenta l’approvazione del decreto. Diversamente da quanto ci si aspettasse, non c’è stata alcuna conferenza stampa post-Cdm, ma la premier è apparsa sui propri canali perre il provvedimento varato in mattinata. “Abbiamo liberato un tesoretto da 4 miliardi grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti ed ...

...di attenzione altro che mancanza di rispetto ricevere ieri sera Cgil Cisl e Uil ha detto. ... un comunicato a firma dei capigruppo della Lega Molinari e Romeo chel'azione del governo ...Ma la presidente del Consiglio Giorgiasoprattutto il taglio del cuneo fiscale, che anche davanti ai sindacati ha ribadito essere 'la priorità ' del suo esecutivo. Il taglio del ...dice che ha "solo reagito a un loro attacco. Semi danno dell'ipocrita - spiega ai suoi - io ... "Convocarli è stato un gesto di attenzione -in privato - mi sarei aspettata rispetto. ...

Meloni rivendica: “Nel giorno della festa del lavoro il governo sceglie di lavorare” TPI

In un video registrato subito dopo il Consiglio dei ministri la premier rivendica le misure adottate nel giorno della Festa dei lavoratori: "Non riesco a ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...