Meloni rivendica il maggior taglio delle tasse sul lavoro in decenni

Leila non appartenenza a parametri ideologici novecenteschi. Ma non in modo tronfio, da ... il sol dell'avvenire dei nostri tempi, contro l'internazionale nera del populismo daa ......senza farsi surclassare da FdI nell'alleanza tra Conservatori presieduti da Giorgiae Ppe. ... Quindi non sta, afferma, con Marine Le Pen, mentre la Lega di Matteo Salvini ne, '...... ma ora questa ripresa è sopravvissuta, grazie al governo. Il quale ha una visione, a differenza degli esecutivi precedenti, i nostri provvedimenti lo dimostrano',il senatore. ...

Meloni rivendica il taglio delle tasse «più importante degli ultimi decenni». Ma per prorogarlo nel ... Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avvia il confronto con le opposizioni sulle riforme istituzionali. L'appuntamento con i rappresentanti delle forze politiche è fissato per ma ...Il presidente del Consiglio apre il cantiere delle riforme: "Ho in testa un calendario chiaro e serrato". Martedì primo giro di confronto sul presidenzialismo. Italia viva e Azione si presenteranno in ...