Meloni in Cdm | Schlein a Portella della Ginestra | il 1° maggio della politica

(Di lunedì 1 maggio 2023) Per i sindacati tradizionale concertone in Piazza San Giovanni a Roma: nove ore di musica con una cinquantina di artisti

ROMA - Piazza Montecitorio è chiusa, così come piazza Colonna. T utto è pronto per l'inedito Consiglio dei ministri convocato da Giorgiaper varare il decreto Lavoro , nel giorno della festa dei lavoratori. Al termine della riunione di governo, però, non è detto che si tenga l'annunciata conferenza stampa per illustrare le ...Landini era molto infastidito per ilche deve approvare il decreto lavoro che contiene il taglio del cuneo fiscale, piazzato proprio ... Oggi si deve festeggiare il non lavoro Giorgiae il ...vedi anche Dl Lavoro,a sindacati: "1 maggio non è mancanza rispetto" Le misure del decreto Un tema che vede i sindacati confederali sempre uniti, e critici, è il metodo adottato dal ...

Meloni ai sindacati: mano tesa sul lavoro. Landini contro il Cdm del primo maggio, il premier: «Voi fate il Co ilmessaggero.it

Prima di arrivare a Palazzo Chigi, Meloni si è recata al Senato per partecipare alla camera ardente per il senatore di Fratelli d'Italia Andrea ...