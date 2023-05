Meloni | il più importante taglio tasse degli ultimi decenni | polemiche incomprensibili

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il governo celebra il Primo maggio "con i fatti e non con le parole" e di fronte al "piùdellesul lavoro", di cui "vado profondamente fiera", "davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta". Giorgiautilizza un messaggio video (registrato apparentemente prima del Consiglio dei ministri) per rivendicare i provvedimenti approvati oggi dal governo e respingere al mittente le critiche di sindacati e opposizioni. "Nel giorno della festa dei lavoratori - esordisce - il governo sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione". Non dunque una "offesa" alla festa, anzi, dice "io sono fiera che il governo abbia scelto ...