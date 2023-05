Se Di Maio aveva abolito la povertà con un decreto, il governola disoccupazione, la mancanza di lavoro dignitoso, lo sfruttamento e la precarietà per proclama. In Italia l'unica divisione è tra quelli che vogliono e quelli che non vogliono ...... Liberiamoci (anche) del comunismo La Verità: Di Maiola sua povertà Il Mattino: CI SIAMO! il Quotidiano del Sud: La nuova amministrazione che sere al Paese Domani: Esperimento= '...aiutata da Elly Schlein È priva della struttura politica di grandi predecessori In base a ... A Viareggio una dirigente scolastica senza dubbio piddina (in foto somiglia a Livia Turco)...

Meloni abolisce la disoccupazione per proclama: per la destra in Italia chi ‘ha voglia di lavorare’ lavora Globalist.it

Il leader della Cgil aveva criticato la convocazione del Consiglio dei ministri il giorno della festa dei lavoratori. La premier ha risposto: “In tanti lavorano” ...Il segretario della Cgil attacca il governo per aver convocato il Consiglio dei ministri il primo maggio, Meloni replica: “Se Landini pensa ...