Max ha bisogno di gol | Vlahovic torna titolare contro il Lecce?

(Di lunedì 1 maggio 2023) Quattro partite in campionato senza vittorie: la Juventus deve spezzare il digiuno e per farlo hadei suoi talenti offensivi. Il punto di ...

Quattro partite in campionato senza vittorie: la Juventus deve spezzare il digiuno e per farlo hadei suoi talenti offensivi. Il punto di ...Qualcosa, però, il britannico l'ha detta: ' Non ho affattodi scuse da parte di. Certo, è un due volte campione del mondo e al momento è di nuovo in testa al campionato: i suoi commenti ...... che hannonon solo di un nuovo allenatore, ma anche di giocatori pronti a tutto, che si ... Quest'oggiAllegri ha schieraro un classico 4 - 3 - 3, che a parer mio è il migliore che una ...

Max Pezzali in concerto, il tuffo nei ricordi di cui abbiamo bisogno. La nostra recensione Sky Tg24

Il tecnico del Bologna vuole rifarsi dopo Verona e la tifoseria è tutta con lui. Allegri viene da quattro ko di fila e ha il mondo Juve contro ...I casi della Juve, Allegri: 'Chiesa ha bisogno di tempo. Vorrei riavere il Pogba che ho allenato' Caso Chiesa, ma pure caso Pogba e caso Vlahovic. Massimiliano Allegri, alla vigilia di Bologna-Juventu ...