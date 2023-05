Matteo Paolillo e i selfie ?negati? | «Non so niente» Risponde il padre dell?atleta paralimpica

(Di lunedì 1 maggio 2023) ?Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c?erano bambini piccoli che aspettavano per una foto?: così ildi Sara Vargettoa Il...

Tra gli artisti più attesi ci sono Ligabue, Emma, Lazza, Francesco Gabbani, i Baustelle,reduce dal successo di Mare Fuori, Levante, Ariete, Mr. Rain, Tananai, Coma_Cose, Piero Pelù ...La fascia delle 20 è stata inaugurata da, al momento in classifica con la sigla della fiction RAI 'Mare Fuori', della quale è anche tra i protagonisti. Pre serale cui protagonista ..., l'interprete del personaggio di Edoardo nella serie Mare fuori nonché uno dei cantanti saliti sul palco del Concertone del Primo maggio, rifiuta così le critiche circolate sui ...

Concerto Primo Maggio, l'attore Matteo Paolillo («Mare Fuori»): «Io rifiutato una foto a una fan Non è vero» Corriere Roma

“Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c’erano bambini piccoli che aspettavano per una foto”: così il padre di Sara Vargetto risponde a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...