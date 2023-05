MasterChef choc | il giudice Jock Zonfrillo morto a 46 anni il giorno prima della messa in onda | sospesa la nuova stagione

I colleghi disembravano non essere a conoscenza della morte poiché anche dopo il decesso e per alcune ore hanno continuato a rilasciare interviste e partecipare a ...I colleghi disembravano non essere a conoscenza della morte poiché anche dopo il decesso e per alcune ore hanno continuato a rilasciare interviste e partecipare a ...Ma il giudice non rinvia l'udienza: scoppia il caso, intossicate 44 persone in una puntata in Spagna. La casa di produzione: 'Assoluta eccezione'. Ecco cosa è successo Il caso Il giudice, ...

Prima l'annuncio della famiglia, poi la conferma del canale televisivo Network 10: il conduttore di MasterChef Australia Jock Zonfrillo è morto improvvisamente all'età di 46 anni alla vigilia della nu ...Choc nel mondo di MasterChef: Jock Zonfrillo, giudice dell'edizione australiana del cooking show famoso in tutto il mondo, è morto domenica a Melburne a soli 46 anni. Una notizia ...