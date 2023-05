MasterChef Australia | morto improvvisamente Jock Zonfrillo | aveva 46 anni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il pluripremiato chef e giudice diall’età di 46. Lo scozzeselavorato in rinomati ristoranti in tutto il mondo prima di aprire il suo locale in. La sua morte è stata confermata dall’emittente Network 10 il giorno in cui sarebbe dovuta andare in onda la puntata inaugurale della stagione 2023 dilascia la moglie Lauren Fried e quattro figli, che in un comunicato hanno dichiarato di avere il cuore “a pezzi”.è stato trovatoin un’abitazione a Melbourne dove la polizia ha effettuato un controllo nelle prime ore di questa mattina. Le autorità di Victoria ...