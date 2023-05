MasterChef Australia | morto chef-giudice Jock Zonfrillo

(Di lunedì 1 maggio 2023) (Adnkronos) -, 46ennedi, èieri a poche ore dalla messa in onda della nuova stagione dello show che è stata ovviamente congelata, come ha reso noto l'emittente Network 10., scozzese, è deceduto a Melbourne. Al momento non sono note le cause della morte. Loera entrato nella giuria della trasmissione nel 2019 e avrebbe dovuto aprire la stagione 2023 accanto allobritannico Jamie Oliver. Nato a Glasgow nel 1976,aveva iniziato la carriera nel Regno Unito e a Londram, in particolare, aveva lavorato con loMarco Pierre White. Nella sua autobiografia 'Last Shot', ...

Jock Zonfrillo, presentatore televisivo scozzese ed ex chef, noto per il suo recente ruolo di giudice in '', è morto improvvisamente all'età di 46 anni. Zonfrillo, star tv e protagonista del famoso format dedicato alla cucina, è morto il 30 aprile a Melbourne. L'emittente televisiva ...Una notizia che è arrivata inaspettata attraverso la sua pagina Instagram e che ha colto di sorpresa anche gli altri giudici di: la prima puntata della nuova stagione doveva ...Il secondo ristorante 'Oncore by Clare Smith' lo apre a Sydney, in, e si trova all'... Il suo ruolo a12 Stasera Claire Smyth sarà a per giudicare chi tra detto 'Bubu', , e meritano ...

Muore a 46 anni Jock Zonfrillo, giudice di MasterChef Australia ilmessaggero.it

(Adnkronos) - Jock Zonfrillo, 46enne chef giudice di MasterChef Australia, è morto ieri a poche ore dalla messa in onda della nuova stagione dello show che è stata ovviamente congelata, come ha reso n ...Il giudice di MasterChef Australia, Jock Zonfrillo, è morto all'età di 46 anni. Il decesso di Zonfrillo è avvenuto a Melbourne. Nato a Glasgow da padre italiano e madre scozzese, Zonfrillo, il cui nom ...