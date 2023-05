Maria Teresa Buccino | sotto il vestito tutto | fan in delirio

Leggi su inews24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Quest’intimo di colore bianco esalta la carnagione mediterranea di, ma anche le forme e il fisico da urlo La sorella famosa sarebbe Cristina. Ma anche lei, sebbene non particolarmente amante dei riflettori, negli anni ha raggiunto fama e popolarità non indifferenti. Del resto, con questa bellezza, come si fa a non amarla? L'articolo proviene da Inews24.it.