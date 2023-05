Margherita Vicario | arriva il podcast “Showtime”

(Di lunedì 1 maggio 2023) foto di Sara SabatinoROMA – Un ritorno in grande stile quello di– cantautrice e attrice – che annuncia e presenta un progetto speciale, sintesi perfetta della sua grande poliedricità:(prodotto da Island Records – Universal Music Italy, Metatron, Dade). Uncon l’obiettivo di raccontare al pubblico – affiancata da diversi ospiti – alcuni dei temi più controversi e dibattuti dell’attualità, e nuova musica. Il primo episodio di quattro è “Amorevolmente Incazzate”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal nuovo singolo e videoclip “Ave maria” disponibile in presave. Ospite speciale della scrittrice, divulgatrice e ricercatrice Carlotta Vagnoli, che approfondisce conle sfaccettature del ...

- 'Ave Maria' Preghiera pop di matrice femminista firmata da una delle più interessanti cantautrici della scena italiana. Ottima l'idea, ottima la produzione di Dade, che si ...

