Marchegiani | «Inter | i 3 obiettivi ti permettono di giocare più libera!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’è ancora in corsa su tre: quarto posto in campionato, Coppa Italia e Champions League. Perè un aiuto per i nerazzurri OCCASIONE ? Lucaespone una sua teoria sui tredell’: «Lazio? Quella contro l’non è stata una partita giocata male. Sì, difensiva, ma fino al 78’ vinceva 1-0. La squadra è calata a centrocampo e lì la forza fisica nerazzurra ha avuto la meglio. Per l’avere treti dà la possibilità di affrontare la partita non come un’ultima spiaggia. Ti dà quello sprint per affrontare le partite in maniera più libera. Acerbi è uno di quei giocatori che piace esserci in queste partite decisive». Le sue parole su Sky Calcio Club.-News - ...