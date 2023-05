Marcell Jacobs | lite tra la moglie Nicole Daza e la sua ex compagna Renata Erika Szabo | “Mi ha aggredita” Interviene la polizia

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’inaugurazione della nuova pista di atletica di Desenzano e il lancio dellaAcademy Sports si è trasformata nel teatro di un acceso scontro tra, ladel campione olimpico, e, l’exdel velocista madre del suo primogenito Jeremy. A dare la notizie è il Corriere della Sera, che riporta la testimonianza diricostruendo quanto accaduto. Sul suo profilo Instagram, infatti, la donna ha raccontato che “non mi hanno fatta entrare dal cancello, non avendo un permesso” e, poi, “mentre stavo parlando con mio figlio (che era insieme al padre per le premiazioni, ndr) sono statadalla mia ex suocera (la madre ...

... con l'identico risultato: oro a Samuele Ceccarelli , 23enne di Massa, l'uomo nuovo dello sprint azzurro apparso quasi all'improvviso, e argento a. campione in carica detronizzato, ma ...... fin qui leader stagionale chwe non si è più ripreso per la finale, nella quale l'uomo che ha tenuto a bada è stato il suo capitano d'occasione,, campione uscente e uscito, 'ma almeno ...Un duro scontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri (30 aprile) a Desenzano sul Garda alla presenza digiunto per l'inaugurazione della nuova pista di atletica e dellaAcademy Sport. Renata Erika Szabo , ex compagna del campione, ha addirittura presentato una denuncia per ...

Renata Erika Szabo, ex compagna di Marcell Jacobs, ha sporto denuncia nei confronti dell’attuale moglie dell’oro olimpico Nicole Daza: in ...Mentre viene lanciata l’Academy di Marcell Jacobs per giovani velocisti a Desenzano, il campione olimpico è alle prese con una lite tra la sua ex compagna, Renata Erika Szabo (madre di Jeremy Jacobs, ...