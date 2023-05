Manifestazioni dei lavoratori in tutta Italia

(Di lunedì 1 maggio 2023) - In migliaia hanno sfilato per le strade delle città da nord a sud. E per molti non è un giorno di festa

- In migliaia hanno sfilato per le strade delle città da nord a sud. E per molti non è un giorno di festa- Scioperi e interruzionitrasporti pubblici. Voli cancellati, tra il 25 e il 33%. In Spagna previste oltre 70per l'aumentosalari. Proteste per il caro vita in Portogallo... dopo circa un'ora e venti minuti a Palazzo Chigi, la riunione del Consiglioministri. 2023 - ... Ecco il perché della nostra mobilitazione unitaria', dice a proposito delle prossimea ...

1 maggio, Festa del Lavoro: eventi e manifestazioni in diretta Sky Tg24

"Fondata sul lavoro": manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio che quest'anno si tiene a Potenza, dedicata ai 75 anni della Costituzione. Accompagnata dallo slogan che parte pr ...