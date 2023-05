Infermiera edi tre bambini morta a 37 anni nel Teramano.Odoardi , una vita divisa tra il lavoro e la famiglia, è stata uccisa da una grave malattia . È stato il marito Massimo D'Alesio a diffondere ...Castelnuovo al Vomano.Odoardi, una giovanedi soli 37 anni, è morta ieri sconfitta da una terribile malattia con cui combatteva da qualche tempo.aveva 3 bambini piccoli e lavorava come infermiera all'...... te ne innamori! Test (funziona davvero): scegli un Pikachu e ti dirò cosa amano gli altri di te Un posto al sole,Lazzarin ci mostra casa sua: 'Vita da' Viaggi di famiglia, ecco come ...

Mamma Ilenia uccisa a 37 anni dalla malattia. L'annuncio del marito: «Amore mio, hai trovato la pace» leggo.it

Infermiera e mamma di tre bambini muore a 37 anni nel Teramano. Ilenia Odoardi, una vita divisa tra il lavoro e la famiglia, è stata uccisa da una grave malattia. È stato il ...Una terribile malattia ha ucciso la giovane mamma Ilenia Odoardi. La 37enne, originaria di Castelnuovo al Vomano ma residente a Corropoli, ha combattuto per tanto tempo contro un male che alla fine ...