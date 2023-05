(Di lunedì 1 maggio 2023) Con l’arrivo della stagione più calda si intensifica anche la movidana e perciò si aggiungono altre zone a traffico limitato in città nelle ore notturne sin dai primi giorni di maggio. Misure che vogliono andare a tutelare idelle zone interessate dalla vita notturna, anche in considerazione del fatto che quella che inizierà a breve sarà la prima estate dopo la pandemia da Coronavirus. Le misure per contenere laE allora a Trastevere e San Lorenzo, oltre che a Testaccio e nel centro storico, i varchi elettronici saranno accesi nelle ore serali. Pertanto da mercoledì torna l’orario estivo per le Ztl. I varchi, come ricorda Il Messaggero, resteranno chiusi nelle ore notturne. A Testaccio dalle 23 alle 3, il venerdì e il sabato escluso i festivi; stessi orari nel centro storico. Una misura che il Campidoglio ...

Una misura che il Campidoglio mette in atto da circa 20 anni per cercare di tutelare le zone che sono più soggetto a un incremento di movida o,, durante i mesi estivi. Anche se ad agosto i ...Ztl, lo stop Da dopodomani, quindi, torna l'orario estivo per le zone a traffico limitato ... ma il Campidoglio adotta ormai da quasi vent'anni per limitare l'impatto della '' sulle aree ...L'ultimo episodio diè dello scorso 8 aprile quando è scoppiata una rissa tra due compagnie di ragazzi che si sono trovate nel piazzale del locale. Alticci e su di giri, dopo un diverbio i ...

Malamovida a Roma, le Ztl non placano i residenti: ‘Sarà un’estate invivibile’ Il Corriere della Città

Musica a tutto volume e fiumi di alcol: così l’ex Mattatoio a Testaccio è diventato uno spazio per i party abusivi. A segnalare le notti movimentate tra Lungotevere ...Una piazza per ogni municipio per animare le notti dell’ estate romana 2023. Torna, per la seconda edizione, “L’isola che non c’era”, iniziativa dedicata agli under 35 e che coinvolgerà, questa estate ...