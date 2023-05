(Di lunedì 1 maggio 2023) Maltempo fino a mercoledì, nel weekend nuovo peggioramento Il mese dicomincia all’insegna del maltempo con l’, costretta a fare i conti con ladiffusa, temporali e nubifragi. Secondo le, un insidioso ciclone sta interessando l’nella giornata dell’1e lo farà ancora nel corso della settimana appenata. La primavera dunque mostrerà ancora il suo lato più eclettico, con nuove occasioni per piogge, temporali e nubifragi. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it comunica che tutto ciò è causato dalla discesa di una poderosa depressione dal Nord Europa, sospinta da masse d’aria di origine polare, che provocherà la formazione di un vero e proprio vortice Mediterraneo in grado di scatenare ...

Per l'Ocse un giovane italiano chea lavorare oggi non vedrà la pensione prima dei 71 anni, ... in Italia no' Nella cornice del primo, una fotografia del paese non certo confortante. Su ...... Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche rappresentanti dell'IBM VIII COMMISSIONE - AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI Martedì 2La giornatacon l'...... ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 1°2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggioalle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester ...

Maggio inizia con la pioggia, previsioni meteo Italia Entilocali-online

Giornata piena di testa-coda molto importanti, con i bomber che vorranno regalare i tre punti alle proprie squadre.Siamo ormai entrati nella settimana che porterà all’inizio del Giro d’Italia 106, al via sabato 6 maggio da Fossacesia Marina, in Abruzzo. 17 le regioni attraversate nel percorso che accompagnerà i co ...