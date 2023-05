Maggio inizia bene per il Samsung Galaxy S22 | offerta Amazon a prezzo top

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 1 maggio 2023) Continua a calare in maniera piuttosto rapida ildelS22 5G su, dove è possibile sfruttare un ulteriore sconto che farà capitolare sicuramente qualche utente ancora indeciso a riguardo. Parliamo del top di gamma di casadello scorso anno che però presenta specifiche tecniche ancora di spicco in campo smartphone e visto l’approdo sul mercato delS23 si ritrova ad un costo decisamente più appetibile. Buone premesse asulS22:decisamente basso Dunque, non solo buone notizie sul fronte upgrade, come abbiamo osservato alcuni giorni fa. Approfondendo l’odierna di ...