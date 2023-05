Lutto a Masterchef | il giudice Jock Zonfrillo è morto a 46 anni poche ore prima della messa in onda | sospesa la nuova stagione

(Di lunedì 1 maggio 2023). Èa 46, chef scozzesedell’edizione australiana del celebre cooking show. La notiziasua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno attraverso un post pubblicato su Instagram dalla famiglia, proprio aore dallainin Australiapuntata. Ignote, al momento, le cause del decesso: un portavocepolizia locale ha fatto sapere che non è trattata come sospetta. L’emittente tv ha subito annullato la trasmissione.lascia la sua terza moglie, Lauren Fried, e i suoi ...

Ristoratore e chef di 46 anni, era uno dei volti di MasterChef Australia. In passato aveva sconfitto la dipendenza dall’eroina grazie alla passione per il cibo. Nel 2020 era stato costretto a chiudere ...Jock Zonfrillo aveva 46 anni e dal 2019 era uno degli amati giudici di Masterchf Australia. Lo scozzese è morto inaspettatamente domenica 30 Aprile, proprio il giorno in cui sarebbe dovuta andare in ...