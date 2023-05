“L’uomo che aiuta in casa e lava i piatti mi uccide l’eros” | polemiche per le parole di Laura Chiatti a Domenica In

Leggi su tpi

(Di lunedì 1 maggio 2023) Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate a “in” da, che intervistata da Mara Venier ha parlato di come ripartisce i compitilinghi in coppia con suo marito Marco Bocci. “Faccio io quelle mansioni, cucino e tutto il resto. Anche perché io non tolleroche si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli. Mi abbassa, me lo”, ledi. Il marito si è giustificato: “Io ci provo, ma non vuole che pulisco che sparecchio, si incavola, mi dice di stare fermo”. “Mi si abbassa” ha ribadito l’attrice. Sui social in molti hanno dimostrato le proprie perplessità verso il messaggio ...