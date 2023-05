L’uomo bicentenario | come finisce il film?

(Di lunedì 1 maggio 2023)con l’androide Andrew (Robin Williams) che, dopo essere diventato umano, muore, al compimento del duecentesimo anno di età, mano nella mano insieme a Portia, la donna che amava e che avrebbe voluto sposare. Ilsi chiude con un primo piano delle mani intrecciate dei due amanti appena deceduti. ,Andrew Martin è un NDR 113, un modello di robot domestico molto avanzato. Consegnato alla famiglia Martin, esso mostra sin da subito un inusuale spinta alla creatività, il che lo rende un’anomalia tra i suoi simili, e in breve tempo diventa parte integrante del nucleo familiare, legando soprattutto con la figlia più piccola, Amanda; negli anni, poi, con l’aiuto di Richard, il padre di famiglia, Andrew riuscirà ad ampliare le sue conoscenze nozionistiche, e arriverà ad ...

