Luciana Littizzetto ironizza su Micol Incorvaia | “Povera signorina di Signorini”

(Di lunedì 1 maggio 2023) La storia Instagram ironica disul fattorino Amazon ha fatto il giro del web e poi è arrivata in tv a Viva Rai Due da Fiorello. Ieri sera del video dell’ex gieffina si è occupata anchea Che Tempo Che Fa. “Volevo raccontare cosa è successo alla. Il corriere Amazon l’ha svegliata all 9:30 e l’ha obbligata a scendere dal letto. Si è detta sconvolta. Io l’ho trovata bellissima questa notizia, lei era scossa e traumatizzata. Tu svegliati alle 9 e mezza, fai quei tre passi dal letto al citofono, chi sarà, ti spaventi. Era stremata dai selfie, capisci che sei scossa. Lei è stata sei mesi nella casa del GF Vip e avrà i ritmi sballati. Ma la maggior parte delle altre persone a quell’ora fa la terza colazione. Se le ...

Non le manda a dire. A Che tempo che fa , stavolta, il momento lettera è dedicato tutto a Micol Incorvaia che poco tempo fa aveva raccontato di essere rimasta 'sconvolta' perchè il corriere Amazon l'...Nella sua casa torinese,cura l'adorato verde del suo giardino e cresce i due figli in affido, Vanessa e Jordan... Ecco il suo angolo di paradiso! Scopriamo dove abita, in una casa che ...Il programma, realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l'OFFicina, vede accanto al conduttore la presenza fissa di, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona ...

Luciana Littizzetto, lettera per Micol Incorvaia a Che Tempo che Fa dal fattorino Amazon: «Dormire è la cosa c leggo.it

Indice dei contenuti1 Concerto Primo Maggio 2023, chi sono i conduttori2 L’impegno per il sociale e il contest3 Concerto Primo Maggio 2023, il cast di cantanti Condividi su Lunedì 1° maggio, a partire ...Non le manda a dire Luciana Littizzetto. A Che tempo che fa, stavolta, il momento lettera è dedicato tutto a Micol Incorvaia che poco tempo fa aveva raccontato di ...