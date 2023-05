Lorenzo Parelli | il 18enne morto l' ultimo giorno di stage

(Di lunedì 1 maggio 2023) AGI -, ricordato in apertura del Concertone del Primo maggio, è ilche morì il 21 gennaio 2022 a Udine durante l'alternanza scuola-lavoro in un'azienda presso cui stava svolgendo unonon retribuito.fu schiacciato da una putrella di 150 chili, una trave d'acciaio che gli cadde sulla testa nell'di tirocinio nello stabilimento della Burimec di Lanuzacco di Pavia. Il giovane era al quarto anno di studi di meccanica industriale al Centro di formazione professionale dell'Istituto salesiano Bearzi di Udine. L'incidente suscitò forte emozione: sul luogo della tragedia arrivarono subito i genitori, residenti a Castions di Strada: la madre, insegnante in una materna, e il papa', dirigente di un'azienda ferroviaria privata, che ...

E' una commossa Ambra Angiolini ad aprire, per il sesto anno consecutivo, il concertone del Primo Maggio a Rom a. E prima ancora di partire ricorda, il 18enne morto nel gennaio 2022 durante l'alternanza scuola - lavoro, beffardo tirocinio per il giovane, perchè " paga con la vita, senza ancora essere stato pagato da nessuno ", ...È stato importante e unico ricordarlo così, un'emozione che ci aiuterà", le parole dei genitori di, dopo essere saliti sul palco del Concertone del Primo maggio di Roma per ricordare ...Il Concertone del primo maggio a piazza San Giovanni a Roma è iniziato con un omaggio a, il ragazzo di 18 anni morto nel gennaio 2022 durante uno stage per l'alternanza scuola - lavoro. Sul palco con Ambra, che ha citato l'articolo 4 della Costituzione Italiana, i ...

Via al Concertone, sul palco i genitori di Lorenzo Parelli, morto durante lo stage: "Lui vi direbbe: la vita è sacra, onoratela" la Repubblica

E prima ancora di partire ricorda Lorenzo Parelli, il 18enne morto nel gennaio 2022 durante l'alternanza scuola-lavoro, beffardo tirocinio per il giovane, perchè "paga con la vita, senza ancora essere ...Un pensiero è andato anche a Giuliano De Seta e Giuseppe Lenoci, anche loro morti da giovani mentre da studenti imparavano un mestiere ...