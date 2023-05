(Di lunedì 1 maggio 2023) Brunovenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato dell’. Il giornalista analizza il successo della squadra di Inzaghi sullaSUPERIORITA’ – Queste le parole di Bruno: «Lotta Champions League? La prima di questa Serie A2 è certamente lache però ieri è stata travolta da un’che travolgente,che ha dimostrato di avere più muscoli, più potenza atletica, più tutto. I biancocelesti hanno perso anche col Torino, secondo Sarri per colpa di un nuovo tipo di preparazione con la squadra che avrebbe dovuto essere un po’ imballata. Spiegazione che non ha dato dopo la partita di ieri. Ai biancocelesti sta succedendo quello che è successo a tutte le altre tranne il Napoli. E ...

... nello stadio di A più lontano dal Maradona di LorenzoI l Napoli è campione d'Italia da ... lo spiega l'incredibile serie di battute a vuoto di avversarie (Lazio,, Milan, Juventus, Roma) ...Vincere, dopo la vittoria in mattinata dell', era necessario, e quando le speranze erano quasi svanite ecco come i rossoneri hanno rovesciato il proprio destino. Sul lancio di Nsiala,- ......hanno parlato di Bertarelli soprattutto per un suo possibile interesse ad acquistare l'. ... 5,4 miliardi 9 - Luca Garavoglia Patrimonio: 4,1 miliardi 10 - Giuseppe De'e famiglia Patrimonio:...

Longhi: «Inter nettamente superiore, Lazio travolta! Sarri…» Inter-News.it

Bruno Longhi ha analizzato lo scenario di ipotetica vittoria della Champions League da parte dell’Inter o del Milan Sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi parla così della Champions League, q ...Lascia due figli, Michela e Roberto. Era rimasto vedovo nel 2013 Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale tra ...