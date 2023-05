Londra | monta la polemica | quanto costerà al popolo britannico | Cifra da capogiro

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’incoronazione di Re Carlo IIIun occhio della testa e ilnon è contento. Ail via alle polemiche. L’incoronazione di Carlo IIItanto, forse troppo. Il 6 maggio l’incoronazione del re ha toccato quota 100 milioni di sterline, soldi già spesi ovviamente. La notizia è arrivata grazie alla stima pubblicata del Comitato dell’operazione stessa, chiamata “Operazione Golden Orb”, che aveva l’obiettivo di organizzare la cerimonia. Anche se con numero di ospiti ridotti, l’incoronazione non ha risparmiato sui costi perché essendo un affare di Stato, ed essendo una delle cerimonie più importanti, va festeggiata per bene. Sì, ma con i soldi pubblici. Infatti la corona festeggerà Carlo III con i soldi dei contribuenti inglesi. Anon si è fatta ...