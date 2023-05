LIVE Trevisan-Pegula | WTA Madrid 2023 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:35 Pista Arantxa Sanchez che va via via affollandosi. Tanti idisputati quest’oggi nella capitale iberica. Vi ricordiamo che da questa edizione, come accadrà peraltro anche a Roma, questi due Masters 1000 si disputano nell’arco di due settimane. 20:31 Secondo confronto diretto tra la toscana e la numero 3 del mondo. Quest’ultima si è aggiudicata agevolmente in due set la sfida di United Cup ad inizio stagione. 20:27 La vincente delaffronterà Veronika Kudermetova. La russa si è imposta in un combattutissimo derby risolto per 7-6 al terzo contro la connazionale Kasatkina. 20:23 Rieccoci amici di OA Sport. Taylor Fritz ha superato per 6-1 7-6 il cileno Garis. E’ dunque il momento di Martina. L’azzurra sfida l’americana Jessica ...