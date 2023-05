LIVE Trevisan-Pegula | WTA Madrid 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Servizio e rovescio a segno per. 0-30 Gran punto di Martina, che spinge con il dritto incrociato e chiude con lo schiaffo al volo. 0-15 Non passa il rovescio in avanzamento della numero 3 WTA. PRIMO SET 20:37sono impegnate nelle operazioni di riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via alcon la statunitense al servizio. 20:35 Pista Arantxa Sanchez che va via via affollandosi. Tanti i match disputati quest’oggi nella capitale iberica. Vi ricordiamo che da questa edizione, come accadrà peraltro anche a Roma, questi due Masters 1000 si disputano nell’arco di due settimane. 20:31 Secondo confronto diretto tra la toscana e la numero 3 del mondo. Quest’ultima si è aggiudicata agevolmente in due ...