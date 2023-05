LIVE Trevisan-Pegula 3-6 6-2 3-6 | WTA Madrid 2023 in DIRETTA | l’azzurra lotta | ma cede alla numero 3 del mondo

(Di lunedì 1 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:48 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 22:47 Troppi i doppi falli del, arrivati peraltro in momenti di capitale importanza, ben sei. 4 ACE e 3 doppi errori invece per la3 del ranking WTA, leggermente meglio con la prima p, fondamentale da cui ha ricavato il 59% di punti. 22:45 Davvero un peccato.ad inizio terzo set sembrava poter approfittare del vistoso calo dell’avversaria. Con il passare dei game però l’americana ha ritrovato energie psicofisiche, che le hanno concesso maggiore sprint sul ...

Grazie ai punti conquistati fin quisale virtualmente al n.18 WTA ("best"). Martina ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 1 maggio 2023SEGUI ILDI- PEGULA PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Pegula scenderanno in campo stasera (lunedì 1° maggio) . Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ...Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche unastreaming. Questa sarà ... In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di quarto turno trae Pegula ...

