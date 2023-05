LIVE Trento-Civitanova 1-0 | Finale Superlega volley 2023 in DIRETTA | Itas avanti nel secondo set | 12-11

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-14 Errore di Zaytsev da zona 2 16-14 Primo tempo D’Heer 15-14 Mano out Yanto da zona 2 15-13 La slash di Kaziyski da zona 4 14-13 Lavia vincente in diagonale da zona 4 13-13 Yant vincente da zona 4 ma che difese di Balaso in questa fase del match! 13-12 Il tocco vincente di Lavia sulle mani del muro da zona 4 12-12 Mano out Nikolov da zona 2 12-11 Errore al servizio11-11 Primo tempo Chinenyeze 11-10 Muroooooooooooooooooooo Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 10-10 Zaytsev vincente in diagonale da zona 2 10-9 Errore al servizio9-9 Errore al servizio9-8 Out l’attacco di Nikolov da zona 4 8-8 Muroooooooooooooooooooooo Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 7-8 Errore7-7 Murooooooooooooooooo ...