LIVE Eschborn-Frankfurt 2023 in DIRETTA | sei uomini in fuga tra cui Moschetti | gruppo in controllo a 3?

(Di lunedì 1 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09 L’ultima vittoria italiana risale al 2012 con Moreno Moser: vedremo se quest’anno riusciranno a riportare il sorriso azzurro Matteo Trentin, Filippo Fiorelli o Simone Consonni. 14.06 Tanti sono i nomi dei grandi velocisti presenti, a partire da Jasper Philipsen e il campione uscente Sam Bennett. C’è anche Alexander Kristoff, tre volte vincitore di questa corsa. 14.03 Una classica piuttosto ambita dai velocisti: il percorso si conforma molto bene alle caratteristiche delle ruote più veloci, essendo gli ultimi 35 chilometri in completa pianura. 14.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella classica di Francoforte, appuntamento canonico del primo maggio con il grande ciclismo. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...

LIVE Eschborn-Frankfurt 2023 in DIRETTA: Classica per ruote veloci, aggiornamenti dalle 14.00 OA Sport

