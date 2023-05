LIVE Eschborn-Frankfurt 2023 in DIRETTA | sei uomini in fuga tra cui Moschetti | gruppo in controllo a 2’20”

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.25che rimane in totale” dai battistrada. 14.21 A breve i corridori affronteranno per la prima volta il Mammolshain (2.3 km al 7,9%). 14.17 Non avrà quindi compiti da capitano Matteonella sua Q36.5 Pro Cycling Team: la volata dovrebbe farla Alessandro Fedeli. 14.14 Meno di 130 chilometri alla conclusione di questa 60a edizione della. 14.12 Ci sono sei corridori inche hanno preso un vantaggio di circa: si tratta di Tu, Walscheid, Reynders, Desal, Horts e il nostro Matteo. 14.09 L’ultima vittoria italiana risale al 2012 con Moreno Moser: vedremo se quest’anno riusciranno a riportare il ...