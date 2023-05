LIVE Eschborn-Frankfurt 2023 in DIRETTA | in dieci al comando con Fedeli | Rota e Marcellusi | inseguitori a 30?

(Di lunedì 1 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54 Si stanno rifacendo sotto glicon una grande Cofidis che tira con Davide Cimolai. Ritardo di 30 secondi. 16.52 Ultimi 10 chilometri! 16.51che rimangono a circa 50 secondi, non è semplice rientrare. 16.50 Inizia il circuito e prova a partire da lontano Konrad che avrebbe pochissime possibilità in volata. 16.49 Gli uomini della Green-Project ci credono sul serio:è veloce e ha delle chance. 16.47 Da dietro provano ad organizzarsi Cofidis e Team DSM, Green-Project sta spezzando alla grande il ritmo davanti. 16.45 Diventa sempre più difficile da dietro rientrare: mancano 15 chilometri. 16.43 Procede dritto verso l’arrivo questo drappello a 10 uomini: vantaggio che arriva al minuto. 16.40 Ultimi 20 chilometri! 16.38 Corsa ...

LIVE Eschborn-Frankfurt 2023 in DIRETTA: Classica per ruote veloci, aggiornamenti dalle 14.00 OA Sport

Der Countdown läuft: Am 1. Mai steigt das Radrennen Eschborn-Frankfurt. Was Sie über die Verkehrssituation, Favoriten und die Live-Übertragung des hr wissen müssen, erfahren Sie hier.Der Countdown läuft: Am 1. Mai steigt das Radrennen Eschborn-Frankfurt. Was Sie über die Verkehrssituation, Favoriten und die Live-Übertragung des hr wissen müssen, erfahren Sie hier.