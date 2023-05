LIVE Eschborn-Frankfurt 2023 in DIRETTA | il gruppo riprende i battistrada | ritmo alto e 85 km alla conclusione

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Siamo oltre le tre ore di corsa. 15.23che si lancia ora in discesa: manca solo il Mammolshain e poi sarà tutta discesa o pianura verso il traguardo. 15.21 C’è una notevole selezione insulle ultime rampe del Feldberg: si fanno sentire le pendenze di questa ascesa. 15.18 Prova a partire in contropiede Ben Hermans, ma non si porta nessun uomo dietro. 15.16 In precedenza aveva provato ad attaccare anche Samuele Zoccarato insieme a Jens Reynders, ma entrambi i tentativi sono stati rintuzzati dal. 15.13 Tu e Moschetti sono i primi fuggitivi ripresi dal. 15.09 Dopo essere caduto in precedenza, decide di abbandonare la corsa Bouhanni. 15.05che infatti si è portato solo a un minuto dai ...