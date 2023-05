LIVE Eschborn-Frankfurt 2023 in DIRETTA | il gruppetto con Hirschi rientra su Marcellusi

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Bella azione in salita da parte di Marcche si è portato dietro altri uomini e sta perre su. 16.22 Leggermente in difficoltà anche Simone Consonni, il gruppo sale a zig zag, le pendenze non perdonano. 16.20 Matteoè sulla salita del Mammolshain: 2,3 km all’8% di pendenza media. 16.18 Aumenta sempre di più il ritardo del gruppo che è distante 1’20” da. 16.16 Mancano soli cinque chilometri all’ultimo passaggio sulla salita di Mammolshain. 16.14 Andatura davvero blanda in gruppo che scivola a 45 secondi da: potrebbe esserci la possibilità di un contrattacco per diversi uomini. 16.12 Bella pedalata per Martinche appare ...