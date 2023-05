LIVE Eschborn-Frankfurt 2023 in DIRETTA | gruppo unito | 60 km al termine

(Di lunedì 1 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54 Inseguitori che stanno recuperando qualcosa nei confronti del: 50 secondi il gap. 15.51 Mancano 60 chilometri alla conclusione di questa. 15.49 In testa ala tirare ci sono ora Lotto Dstny e la Uno-X Pro Cycling Team. 15.46 C’è un drappello che è rimasto attardato rispetto alprincipale di circa un minuto. 15.43 Caduta nel: finiscono a terra Hirschi e Pernsteiner. 15.40 Durante la discesa c’è un piccolo strappo di circa 500 metri al 6/7%, poi la corsa continuerà a scendere verso Eppstein. 15.37 C’è il rischio che ilsia rientrato troppo presto sui battistrada: nel tratto finale di pianura qualche drappello potrebbe provare il ...

LIVE Eschborn-Frankfurt 2023 in DIRETTA: Classica per ruote veloci, aggiornamenti dalle 14.00 OA Sport

