LIVE Eschborn-Frankfurt 2023 in DIRETTA | grande movimento nel gruppo compatto | 50 km all’arrivo

(Di lunedì 1 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.08 Dalè evaso Martin Marcellusi della Green Project-Bardiani CSF Faizané.a 15 secondi. 16.06 C’è un attimo di rilassamento ora nel: diversi corridori si accostano alle ammiraglie per il rifornimento. 16.04 50 chilometri al traguardo. 16.02 Diversi scatti adesso nel: ci provano i corridori della EF e della Green Project. 16.00 Occhio a nuove azioni che si potrebbero innescare: i corridori del Team Jayco AlLula hanno risparmiato diverse energie rimanendo neldavanti, così come coloro che sono rimasti a ruota. 15.58 Si riaccorpano i due gruppi: torna a formarsi quindi un plotone da circa 70 corridori. 15.56 Jayco AlLula che continua a tirare, ma da dietro il gruppetto inseguitori trainato ...

LIVE Eschborn-Frankfurt 2023 in DIRETTA:

