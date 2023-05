(Di lunedì 1 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellatedesca giunta alla 60a edizione. Il percorso sarà particolarmente adatto alle: 204 chilometri daa Francoforte con 2933 metri di disllo, ma concentrati tutti nella prima parte. La prima difficoltà altimetrica sarà rappresentata dal Feldberg (11,1 km al 4,8%), poi dopo la discesa in rapida successione ci saranno le due ascese al Mammolshain (2,4 km al 7,7% e 2,3 km all’8%) e il Feldberg da un altro versante (8 km al 5,9%). L’ultima asperità sarà ancora il Mammolshain (2,3 km all’8%), poi sarà solo pianura negli ultimi 35 ...

LIVE Eschborn-Frankfurt 2023 in DIRETTA: Classica per ruote veloci, tanti italiani in gara OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Eschborn-Frankfurt 2023, classica tedesca giunta alla 60a edizione. Il percorso sarà particol ...Der Countdown läuft: Am 1. Mai steigt das Radrennen Eschborn-Frankfurt. Was Sie über die Verkehrssituation, Favoriten und die Live-Übertragung des hr wissen müssen, erfahren Sie hier.