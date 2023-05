Littizzetto demolisce Micol Incorvaia | “Dormire è la cosa che ti viene meglio”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 1 maggio 2023)dopo il Grande Fratello Vip 7 sta ottenendo più clamore mediatico di tutti i finalisti, ma non in positivo. Ieri alla trasmissione condotta da Fabio Fazio, “Che tempo che fa”, Lucianaha letto una lettera indirizzata proprio a lei. Le accuse contro la vippona: “Torna a” Dopo l’ironia di Fiorello contro la vippona, arriva quella di Lucianina. Ieri sera, alla chiusura del programma Che tempo che fa ha letto una lunga lettera indirizzata a. In essa ironizzava ancora una volta sulla storia della finalista del GF in cui aveva protestato per il corriere che l’aveva svegliata alle 9.30. Quella storia della vippona, palesemente ironica, ormai fa il giro dei media da settimane e ora, dopo Fiorello, anche Luciana...