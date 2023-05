L' Italia deve avere paura delle auto elettriche cinesi?

(Di lunedì 1 maggio 2023) "L’Europa che vuole tutelare l’ambiente non può legarci mani e piedi ai. Perché l’Europa che vuole imporre lea tutti è una roba priva di senso, che fa licenziare ine aiuta la Cina". In un passaggio potentissimo, Matteo Salvini si è scagliato contro l'ok del...

Quel filoessere ripreso. Rafforzato. Reso stabile e affidabile", ha proseguito Sbarra, dal ... Perché la partita decisiva, per l'e per il mondo del lavoro, è adesso che si gioca", ha detto ...E la stessa osannata Inghilterra, che sicuramenteessere lodata per il prodotto che offre, sta ... Dal 1988/89 al 1998/99, l'ha registrato quanto segue: 4 Coppe dei Campioni/Champions League,......per il lavoro in cui l'elemento importante è che chi vuole intraprendere questo percorso...andate a vedere quelle che sono le indicazioni sui contratti a termine vi renderete conto che in...

Spazio, l'Italia deve tagliare la burocrazia WIRED Italia

"Il lavoro in Italia è troppo povero e troppo pirata. Lo sanno soprattutto i giovani e le donne. Bisogna fare una legge sulla rappresentanza che elimini i contratti pirata. Si deve introdurre il salar ..."Fondata sul lavoro": al via la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio che quest'anno si tiene a Potenza, dedicata ai 75 anni della Costituzione. (ANSA) ...