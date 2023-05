L’ipocrisia del concerto del 1° maggio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag – Che sia il 1°o il 21 aprile, o qualsiasi altra data, una festa del lavoro è una ricorrenza necessaria in qualsiasi comunità. Perché ne mantiene vivo lo spirito, nobilitando ed esaltando, come è giusto che sia, i suoi esponenti più anziani e più giovani, allo scopo di proiettarla verso il futuro, oltre che nel presente. Da decenni tutto questo non significa più nulla. Anzi, è addirittura vilipeso, racchiuso in una manifestazione canora che altro non è se non il falso specchio di una società che con la dignità del lavoro e delle sue tutele ha sempre meno a che fare.del 1°, uno specchietto per le allodole Non credo sia casuale che ildel 1°, teoricamente legato alla celebrazione del lavoro, abbia visto la sua prima edizione proprio nel 1990. Anno ...