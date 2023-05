L’Inter vince ma Acerbi si scusa lo stesso | “Perdonatemi…”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Le parole del difensore nerazzurro dopo la partita tra Inter e Lazio terminata 3-1 per la formazione di Milano.

Quando parla, Walter Sabatini, dirigente al momento non in attività ('ultimo suo club è stata la Salernitana), non è mai banale. Ha sempre una frase a effetto, da ...di Champions tra Milan e. '...contro la Lazio davanti al pubblico di San Siro. Un successo fondamentale nella rincorsa ai posti che varrebbero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. ...C'è soloNo, c'è solo'Enotria: che batte Cimiano di ... Un rigore segnato e uno parato:'Enotriae conquista gli ...