L' impegno di Boeing per i voli «green»

(Di lunedì 1 maggio 2023) Proseguono in tutto il mondo le sperimentazioni volte a ridurre gli effetti negativi dell'aviazione sull'ambiente, un percorso che già vede risultati notein fatto di miglioramento delle emissioni ma che inevitabilmente deve portare gli aeroplani commerciali più vicino possibile “all'impatto zero”.ha annunciato che utilizzerà il primo ecoDemonstrator Explorer, basato su un velivolo 787-10 Dreamliner, per collaborare con quattro nazioni ai test di efficienza operativa, sperimentando 19 nuove tecnologie entro la fine dell'anno. Per farlo, il costruttore americano ha deciso di incrementare le prove di volo dell’ecoDemonstrator annunciando nella giornata di giovedì 27 aprile che il primo “Explorer” volerà dal giugno prossimo da Seattle a Tokyo, quindi tra Singapore e Bangkok per dimostrare come il coordinamento della navigazione attraverso le ...