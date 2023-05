Ligabue torna sul palco del Concertone 17 anni dopo | «La droga più vecchia del mondo è la smania di potere»

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 maggio 2023) A 17dall’ultima volto alsuldel Primo Maggio di Roma con un messaggio contro un certo «che logora anche chi ce l’ha». Il cantautore introduce la sua esibizione scagliandosi contro lapiùdel: «Non è chimica, è mentale ed è ladi. In genere chi più ne ha più ne vuole e spesso, come quasi ogni tossico, è capace di qualunque cosa pur di non andare in crisi d’astinenza». E, prima di cantare Il sale della Terra e Urlando contro il cielo, parla anche di amore, consenso e discriminazioni: «Di fronte alle overdose di un certo, agli abusi di cui è capace, serve un altro, quello di far ...