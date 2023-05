"L'ho scassata". Le frasi choc dell'ex di Martina alla nuova fidanzata

(Di lunedì 1 maggio 2023) Emiliano Laurini, pugile di 41 anni, è in carcere con l'accusa di aver organizzato una spedizione punitiva contro la ex. Botte e minacce: "Le faccio saltare i denti"

Fece picchiare l'ex, frasi choc sulla nuova fidanzata: "L'ho scassata" Sky Tg24

Emiliano Laurini, pugile di 41 anni, è in carcere con l'accusa di aver organizzato una spedizione punitiva contro la ex. Botte e minacce alla nuova fidanzata: "Le faccio saltare i denti" ...Il 41enne Emiliano Laurini che per gli inquirenti ha ordinato il raid contro la ex Martina Mucci, secondo le intercettazioni, della nuova fidanzata dopo averla aggredita dice: "Mi verrebbe voglia di ...