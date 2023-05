L’ex di Martina Mucci e le frasi choc sulla nuova fidanzata | «Ieri l’ho scassata per bene | le ho strappato i capelli»

... hanno gareggiato con grinta vista'imminente selezione per la ... Diversi i binomi premiati tra i primi classificatiequo nelle ... Seconda posizione perFalchi in sella alla grigia Bella ...Prima di lei c'erano riuscite solo la sorella Venus ,... Insomma,'ennesimo record per la tennista più grande di sempre. La ... tra il pubblicopresidente degli Stati Uniti Bill Clinton , ......che rendono davvero omaggio alla carriera del Kaiser diD'... Leggi anche › Kim Kardashian avrebbe rovinato'abito di ... gli abiti vintage Chanel Una cosa è crearlinovo avendo in ...

L’ex di Martina Mucci e le frasi choc sulla nuova fidanzata: «Ieri l’ho scassata per bene, le ho strappato i... Corriere della Sera