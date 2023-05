Le spese “pazze” delle vip nel mirino degli hater

Giulia De Lellis in versione diva al Lido 12 ANNI CON WILLIAM Fotogallery - Kate Middleton con la borsa griffata, bimbo gliela ruba e la lecca GUARDA LE FOTO HOT Ilary Blasi a Marrakech con Bastian ...E comincia un teatrino a livello societario che si ripeterà tre anni: settimana di silenzio, disimpegno della Cocif, società in vendita, nessuno la compra, allora si va avanti, basta, ......dei veri e propri sex symbol in tutto il mondo grazie ai Boy Love Drama e donne che sonodi ... Le risposte sui costi e leminime sono vaghe e confuse. Prenoto comunque. Per l'occasione ...

Spese pazze in Regione Assolta Liana Barbati il Resto del Carlino

Di recente l’influencer è finita nel mirino degli hater per le spese sostenute per il suo costoso trattamento antiacne. Anche Caterina Balivo è stata attaccata per aver detto che un paio di zoccoli di ...''Qui ci sono i brand che mi piacciono'': Giulia Salemi spende ben 600 dollari in un batter d'occhio nella profumeria di Los Angeles ...