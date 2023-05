Le reliquie di santa Rita a Fondi per il giubileo di S Maria degli Angeli e S Magno

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 maggio 2023)– Martedì 2 maggio alle ore 19.00 si terrà l’apertura dell’anno giubilare straordinario della parrocchia die Sandi, in occasione dei 75 anni di fondazione. L’anniversario si aprirà con l’arrivo della reliquia dida Cascia nella comunità parrocchiale, una concelebrazione eucaristica presieduta da don Carlo Lembo e la lettura della bolla papale per l’anno giubilare straordinario parrocchiale. La parrocchia nacque ufficialmente il 2 maggio 1949 per volontà dell’arcivescovo di Gaeta Dionigio Casaroli che la affidò a monsignor Mario Forte come primo parroco. La prima sede parrocchiale fu una baracca adibita a luogo di culto, oratorio e sale parrocchiali. Mons. Forte curò la ...